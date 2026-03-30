С 1 апреля в Рязани начнется запись в первый класс
Прием заявлений о зачислении в первый класс начнется с 9.00 1 апреля 2026 года.
До 30 июня принимаются документы от рязанцев, дети которых проживают на закрепленной за школой территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием.
Заявление можно подать следующими способами:
с 9.00 1 апреля в электронном виде через ЕПГУ, заполнив форму заявления о приеме на обучение в 1 классе по ссылке;
в школе с 9.00 до 18.00 1 апреля, далее в соответствии с графиком приема граждан в конкретном учреждении, а также заказным письмом с уведомлением.
При личном обращении в образовательное учреждение нужно принести оригиналы следующих документов: паспорт, свидетельства о рождении и регистрации ребенка.
Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, прием заявлений начнется с 6 июля до 5 сентября при наличии мест.
