Рыбак поймал десятикилограммовую щуку в Рязанской области

Рыбак из Сасова поймал рыбу в Ушаковском затоне реки Цны. Мужчина отметил, что годом ранее поймал в том же месте щуку весом 12,5 кг «Сначала пришлось ломать куст, который эта красотка нашла на дне водоема. Потом она не лезла в лунку, которая за пару дней превратилась из 150-ой в 130-ую. Несколько раз срывалась с багра, а под конец и вовсе случайно перерубил основную леску. Спасибо местным рыбакам, которые вовремя подоспели на помощь. Это было нечто!» — отметил рыбак.

