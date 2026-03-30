Рязанскую компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за сорняков на участке

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело внеплановую проверку компании ООО «Триумф» 24 июня 2025 года и обнаружило нарушения в использовании земель. Об этом сообщили на сайте ведомства.

На участках сельскохозяйственного назначения площадью 8,4 гектара в Рязанском районе выявили зарастание сорняками и кустарниками, а также перекрытие плодородного слоя почвы на площади 5,43 гектара.

Из-за этих нарушений 18 сентября 2025 года компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Однако штраф не был оплачен в установленный срок, и управление начало новое дело об административном правонарушении. Материалы дела направили в суд.

11 марта 2026 года мировой суд признал ООО «Триумф» виновным и подтвердил штраф в размере 200 тысяч рублей.