Рязанский Мухтасибат прокомментировал приговор стороннику радикального исламизма

Управляющий делами ДУМ Рязанской области Абдусалом Хакимов прокомментировал судебный приговор стороннику радикального исламизма, признанного виновным в совершении преступлений террористического характера. Он подчеркнул, что современный терроризм стал глобальной угрозой, способной дестабилизировать не только Россию, но и весь мир. «Экстремисты используют современные технологии и вооружения, что делает их действия особенно опасными», — отметил он. Хакимов также указал на то, что радикальные группировки маскируются под защитников ислама, искажают его суть и разжигают межрелигиозную ненависть. Он призвал к совместной борьбе с этими заблуждениями, подчеркивая, что ислам — это религия мира и созидания.

Он заявил, что современный терроризм стал глобальной угрозой с огромными ресурсами. Хакимов подчеркнул, что экстремистские группы используют современные технологии и вооружения, создавая риск дестабилизации не только для России, но и для всего мира.

Управляющий делами ДУМ Рязанской области также отметил, что преступные организации маскируются под защитников ислама, искажают его суть и разжигают межрелигиозную ненависть. «Их действия формируют негативные стереотипы о мусульманах и искажают истинные ценности ислама», — сказал он. В своей работе с мусульманами Хакимов акцентирует внимание на изучении основ ислама, чтобы противостоять радикальным идеям.

Он призвал к совместной борьбе с радикализмом, утверждая, что ислам является религией мира и созидания, а не разрушения. «Мы должны работать вместе, чтобы показать истинное лицо ислама», — заключил Хакимов.

Ранее рязанское УФСБ расследовало дело террориста, скрывавшегося 10 лет за границей.