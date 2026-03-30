Рязанские медики спасли 36-летнего мужчину с инфарктом

В Рязани бригада скорой помощи спасла 36-летнего мужчину с инфарктом. Об этом сообщили в региональном минздраве. Вечером у мужчины внезапно появилась сильная боль в сердце, состояние быстро ухудшалось. Родные вызвали скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали острый коронарный синдром и приняли решение о срочной госпитализации.