Рязанская область заняла 48-е место в рейтинге по вводу жилья по итогам 2025 года

Как следует из опубликованных данных, показатель региона составил 0,604 кв. м на человека — это 7,6% к уровню предыдущего года. Всего в Рязанской области за год было введено 648 тыс. кв. м жилья. Лидерами рейтинга стали Ленинградская, Тюменская области и Республика Алтай. В среднем по России показатель составил 0,741 кв. м на человека.

Рязанская область оказалась на 48-й строчке среди регионов России по объему ввода жилья на душу населения по итогам 2025 года. Об этом сообщило издание РИА Новости.

