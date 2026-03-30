Рязанку осудят за мошенничество по схеме с «чернобыльскими» выплатами

По данным следствия, 35-летняя жительница Спасского района прописала детей на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. 5 лет она ежемесячно получала соцвыплаты, фактически не проживая с детьми в зоне с льготным социально-экономическим статусом. За это время рязанка получила более 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.