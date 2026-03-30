Рязанку осудили за долги по алиментам

По данным следствия, 38-летняя жительница Шацкого района, лишенная родительских прав, должна была выплачивать алименты на содержание своей дочери. Алименты женщина не платила, ее долго составил более 250 тысяч рублей. Суд назначил ей наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Рязанку осудили за долги по алиментам. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

По данным следствия, 38-летняя жительница Шацкого района, лишенная родительских прав, должна была выплачивать алименты на содержание своей дочери. Алименты женщина не платила, ее долго составил более 250 тысяч рублей.

Суд назначил ей наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.