Рязанку осудили за долги по алиментам
По данным следствия, 38-летняя жительница Шацкого района, лишенная родительских прав, должна была выплачивать алименты на содержание своей дочери. Алименты женщина не платила, ее долго составил более 250 тысяч рублей. Суд назначил ей наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Рязанку осудили за долги по алиментам. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.
По данным следствия, 38-летняя жительница Шацкого района, лишенная родительских прав, должна была выплачивать алименты на содержание своей дочери. Алименты женщина не платила, ее долго составил более 250 тысяч рублей.
Суд назначил ей наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.