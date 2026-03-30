Рязанцев предупредили о риске природно-очаговых инфекций

Жителей Рязанской области предупредили о природно-очаговых инфекциях, которыми можно заразиться на даче, в лесу, на рыбалке или охоте. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. К наиболее распространенным заболеваниям относятся клещевой боррелиоз, геморрагическая лихорадка, туляремия и лептоспироз. Переносчиками инфекций могут быть клещи, комары и мыши.

Жителей Рязанской области предупредили о природно-очаговых инфекциях, которыми можно заразиться на даче, в лесу, на рыбалке или охоте. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

К наиболее распространенным заболеваниям относятся клещевой боррелиоз, геморрагическая лихорадка, туляремия и лептоспироз. Переносчиками инфекций могут быть клещи, комары и мыши.

Заразиться можно через укусы насекомых, при контакте с грызунами, через загрязненную воду и продукты, а также при вдыхании пыли во время уборки дачных домов после зимы.

Специалисты рекомендуют работать в перчатках и маске при уборке, не употреблять испорченные продукты и проводить обработку участков от клещей.