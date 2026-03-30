Рязанцев предупредили о раннем пробуждении гадюк из-за аномально теплой весны

Специалисты напоминают, что гадюки становятся активными, когда температура воздуха поднимается выше +10 градусов. В первые дни после пробуждения они вялые и греются на солнце, поэтому их можно встретить на открытых лесных полянах. При встрече со змеей рекомендуется держаться на безопасном расстоянии и не подпускать к ней детей и домашних животных.