Рязанцам рассказали о недоступности телефона Службы контроля бездомных животных

В Службе по контролю за безнадзорными животными рязанцев предупредили о том, что 31 марта телефон организации будет недоступен. Об этом они написали у себя в соцсетях. В сообщении отметили, что во вторник с 10:00 до 15:00 номер +7 (4912) 44-04-74 временно будет вне зоны доступа в связи с плановыми работами провайдера. Рязанцам порекомендовали оставлять заявки на отлов безнадзорных собак по телефону: +7 (4912) 25-00-53.

