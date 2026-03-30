Рязанцам рассказали, как правильно собирать березовый сок

В регионе начался сезон сбора березового сока, который продлится до середины апреля. Специалисты напомнили жителям о простых правилах, которые помогут не навредить деревьям. Для сбора следует выбирать крепкие и здоровые березы, использовать специальные инструменты, делать минимальные проколы и собирать не более литра сока с одного дерева. После себя важно убрать емкости и заделать отверстие мхом или пробкой, чтобы береза оставалась здоровой.

Рязанцам рассказали, как правильно собирать березовый сок. Об этом сообщили в пресс-службе Ермишинского лесничества.

В регионе начался сезон сбора березового сока, который продлится до середины апреля. Специалисты напомнили жителям о простых правилах, которые помогут не навредить деревьям.

Для сбора следует выбирать крепкие и здоровые березы, использовать специальные инструменты, делать минимальные проколы и собирать не более литра сока с одного дерева. После себя важно убрать емкости и заделать отверстие мхом или пробкой, чтобы береза оставалась здоровой.

Фото: Ермишинское лесничество.