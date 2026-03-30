Рязанцам рассказали, как получить доплату за свою работу
Рязанцам рассказали, в каких случаях работники могут получить доплату за дополнительную нагрузку и совмещение обязанностей. Юрист HeadHunter Александр Кузнецов пояснил, что сотрудник, который выполняет обязанности выше своей должности или дополнительную работу по поручению работодателя, имеет право на доплату.

Рязанцам рассказали, в каких случаях работники могут получить доплату за дополнительную нагрузку и совмещение обязанностей. Юрист HeadHunter Александр Кузнецов пояснил, что сотрудник, который выполняет обязанности выше своей должности или дополнительную работу по поручению работодателя, имеет право на доплату.

Если работодатель откажется платить, сотрудник может обратиться в суд, но для этого нужно собрать доказательства выполнения дополнительной работы, например служебную переписку или свидетельские показания.

Чтобы избежать споров, работодатель должен получить согласие работника и оформить дополнительное соглашение к трудовому договору, где укажут объем работ и размер доплаты. При этом работник имеет право отказаться от выполнения обязанностей, которые не предусмотрены трудовым договором.

По данным аналитики HeadHunter, с начала 2026 года в России открыли почти 9 тысяч вакансий с доплатой за сверхнагрузку и дополнительные обязанности. По сравнению с 2025 годом их число выросло на 29%. Чаще всего такие условия предлагают компании розничной торговли, пищевой отрасли и медицинские организации. В основном доплаты предлагают начинающим специалистам — на такие вакансии приходится 91% предложений.