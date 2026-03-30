Рязанцам напомнили, куда сообщать о бесхозных машинах
Рязанцам напомнили, куда сообщать о бесхозных машинах. Об этом 30 марта сообщили в соцсетях городского МЦУ.

Сначала нужно определить, какой автомобиль стоит во дворе:

  1. Бесхозяйный (у которого нет владельца или владелец неизвестен).
  2. Разукомплектованный (с неисправностями, из-за которых им невозможно пользоваться).

Если бесхозяйная машина стоит на муниципальной территории, то необходимо обратиться в префектуру района. Специалисты проведут обследование и соберут информацию о собственнике.

С префектурой района можно связаться следующими способами:

  • заказным письмом;
  • через платформу обратной связи;
  • в соцсетях;
  • лично.

При обращении нужно указать:

  • адрес нахождения машины;
  • марку, модель, цвет;
  • госномер (если есть).

За вывоз авто отвечает МКУ «Техобеспечение». Организация занимается перемещением и хранением на специализированной стоянке.

В случае, если машина стоит во дворе многоквартирного дома, то вывоз и хранение бесхозяйных/разукомплектованных авто с дворов осуществляется за счёт собственников помещений, требует решения общего собрания собственников.

Подробнее — в карточках.

Фото в галерее: группа МЦУ Рязань в «ВК».