Рязанцам напомнили, куда сообщать о бесхозных машинах. Об этом 30 марта сообщили в соцсетях городского МЦУ.
Сначала нужно определить, какой автомобиль стоит во дворе:
- Бесхозяйный (у которого нет владельца или владелец неизвестен).
- Разукомплектованный (с неисправностями, из-за которых им невозможно пользоваться).
Если бесхозяйная машина стоит на муниципальной территории, то необходимо обратиться в префектуру района. Специалисты проведут обследование и соберут информацию о собственнике.
С префектурой района можно связаться следующими способами:
- заказным письмом;
- через платформу обратной связи;
- в соцсетях;
- лично.
При обращении нужно указать:
- адрес нахождения машины;
- марку, модель, цвет;
- госномер (если есть).
За вывоз авто отвечает МКУ «Техобеспечение». Организация занимается перемещением и хранением на специализированной стоянке.
В случае, если машина стоит во дворе многоквартирного дома, то вывоз и хранение бесхозяйных/разукомплектованных авто с дворов осуществляется за счёт собственников помещений, требует решения общего собрания собственников.
