Рязанца осудили за попытку сбыта поддельной иностранной валюты

Октябрьский районный суд Рязани осудил 57-летнего местного жителя за попытку сбыта поддельных банковских билетов иностранной валюты. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области. Суд установил, что с декабря 2023 года по июль 2024 года мужчина планировал сбывать поддельную иностранную валюту за вознаграждение. Он получал фальшивые банкноты, передавал их третьим лицам и искал покупателей.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Изъятые денежные средства по решению суда уничтожили.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.