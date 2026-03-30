Рязанца лишили автомобиля и назначили ему 240 часов обязательных работ за повторное пьяное вождение

33-летний житель Михайловского района осужден за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Суд установил, что мужчина, уже не имеющий права управления, сел за руль и был остановлен инспектором ДПС в поселке Классон. От медосвидетельствования он отказался. По ходатайству прокуратуры автомобиль нарушителя конфискован в доход государства. Кроме того, рязанцу назначено 240 часов.

Рязанца лишили автомобиля и назначили ему 240 часов обязательных работ за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

33-летний житель Михайловского района осужден за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Суд установил, что мужчина, уже не имеющий права управления, сел за руль и был остановлен инспектором ДПС в поселке Классон. От медосвидетельствования он отказался.

По ходатайству прокуратуры автомобиль нарушителя конфискован в доход государства. Кроме того, рязанцу назначено 240 часов обязательных работ, а также запрет на деятельность, связанную с управлением транспортом, сроком на 2 года 6 месяцев.