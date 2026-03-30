Россиянам объяснили, что делать, если работодатель не индексирует зарплату

Россиянам объяснили, как действовать, если работодатель не индексирует зарплату. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. По его словам, работодатели обязаны учитывать рост цен и пересматривать зарплаты сотрудников. Для бюджетных организаций это закреплено законом, а в коммерческих компаниях порядок индексации должен быть прописан во внутренних документах.

Гаврилов отметил, что на практике многие работодатели игнорируют эту обязанность или заменяют индексацию разовыми премиями. Однако суды считают, что такие выплаты не компенсируют рост стоимости жизни.

Если зарплату долго не пересматривают, сотруднику советуют сначала изучить внутренние документы компании, а затем обратиться к работодателю с письменным запросом.

В случае отказа можно подать жалобу в Государственную инспекцию труда.

При подтверждении нарушений работодателю грозит штраф и предписание устранить проблему. Также работник может обратиться в суд и взыскать недополученные суммы, если докажет отсутствие индексации.