Продавцам с 1 апреля запретят завышать цены на товары в рассрочку

С 1 апреля продавцам запретят устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от того, покупают его в рассрочку или за полную стоимость. Таким образом, магазины больше не смогут завышать цены, взимать дополнительные комиссии или навязывать платные услуги при оформлении рассрочки. Максимальный срок беспроцентной рассрочки теперь составит шесть месяцев.

С 1 апреля продавцам запретят устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от того, покупают его в рассрочку или за полную стоимость. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Таким образом, магазины больше не смогут завышать цены, взимать дополнительные комиссии или навязывать платные услуги при оформлении рассрочки.

Максимальный срок беспроцентной рассрочки теперь составит шесть месяцев. Предоставлять ее смогут только компании, внесенные в специальный реестр. Размер неустойки за просрочку платежа не превысит 20% годовых от суммы задолженности. Новые правила не распространяются на исламский банкинг и долевое строительство.