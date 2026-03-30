Под Рязанью подросток на мопеде сбил человека
ДТП произошло 28 марта на улице Весенней в селе Дядьково. 15-летний подросток на мопеде сбил пешехода — 73-летнюю местную жительницу. Женщину госпитализировали в ОКБ.
Под Рязанью подросток на мопеде сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
ДТП произошло 28 марта на улице Весенней в селе Дядьково. 15-летний подросток на мопеде сбил пешехода — 73-летнюю местную жительницу.
Женщину госпитализировали в ОКБ.
Фото: ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району