Пассажир погиб под поездом на станции метро «Котельники»

В Москве 28 марта пассажир попал под поезд в метро. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник. Трагедия произошла утром на станции «Котельники». По данным издания, 21-летний мужчина оступился на платформе и попал под прибывающий поезд. Прибывшие медики констатировали его смерть.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за происшествия временно остановили движение на участке Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Жулебино» и «Котельники». Станцию «Котельники» закрыли на вход.

Обстоятельства происшествия устанавливают.