Опрос: большинство россиян хотели бы жить у моря

Россияне все больше мечтают о жизни у моря. В недавнем опросе 72% участников признались, что хотят купить квартиру на побережье, а 73% сказали, что любят море больше, чем горы. Морские пейзажи ассоциируются с отдыхом и комфортом, поэтому многие россияне рассматривают возможность переезда к воде. 47% опрошенных планируют переехать до выхода на пенсию и работать удаленно. Главные причины выбора моря — мягкий климат и возможность плавать в любое время. Хотя горы тоже имеют своих поклонников, только 28% респондентов готовы рассмотреть жизнь в горах из-за удаленности инфраструктуры и проблем с дорогами. Эксперты отмечают, что россияне ориентируются на комфорт и благоприятные условия для жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе СЗ «Развитие».

