Около торговых центров в Рязани полицейские поймали гулявших ночью подростков

В прошедшие пятницу и выходные, с 27 по 29 марта, сотрудники полиции провели в Рязани и области рейды, во время которых поймали гулявших ночью подростков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Рейды провели в том числе около торговых центров «Малина», «Виктория Плаза» и «Премьер». Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции поймали 6 подростков, которые гуляли ночью. К административной ответственности привлекли трех родителей, не проконтролировавших детей.

Уголовная ответственность по статье 156 УК РФ грозит одному рязанцу. Его заподозрили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Жителю грозит штраф до 100 тысяч рублей или до трех лет тюрьмы.

Кроме того, во время рейдов в регионе полицейские пресекли 12 нарушений миграционного законодательства, совершенные иностранцами.

Помимо этого, из кафе на улице Новоселов в Рязани полицейские изъяли 20 литров алкоголя. Там продавали спиртное с нарушениями.

Проводятся проверки.