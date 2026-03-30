Названа средняя стоимость проживания в отелях на майские праздники

Отмечается, что проживание в российских отелях на майские праздники в среднем обойдется в 10,6 тысяч рублей за сутки, а за рубежом — 18,7 тысяч рублей. При этом, как указано в публикации, в 2026 году спрос на бронирование россиянами снизился на 50% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что основная причина — меньшее количество выходных дней.

Названа средняя стоимость проживания в отелях на майские праздники. Об этом сообщили 30 марта в Telegram-канале «РИА Новости: экономика» со ссылкой на OneTwoTrip.

