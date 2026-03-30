На рязанских улицах вновь появился свет
Отмечается, что в 19:10 в результате повреждения кабельной линии 10кВ произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим адресам: Введенская, 67, 80; Горького, 32, 36; Есенина, 25, 72/2; Фирсова, 2; Ленина, 13а, 19а, 3/1, 5а, Радищева, 10, 11, 12; Вознесенская, 36, 40а, 46; Садовая, 23, 24, 34, 36, 40, 40А, 42а, 999; Урицкого, 70, 70а; Щедрина, 44. В компании уточнили, что в 19:35 бригада восстановила электроснабжение потребителей.
Об этом сообщили в РГРЭС.
