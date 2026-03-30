На проект реставрации рязанского филиала МГИК выделили 37,3 миллиона рублей
Московский государственный институт культуры объявил поиск подрядчика для подготовки проекта реставрации филиала в центре Рязани. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — около 37,3 миллиона рублей, работы нужно завершить до 20 октября 2026 года.

Согласно документам, подрядчику предстоит провести комплексное обследование здания и участка: проверить грунт, сделать точные замеры, оценить состояние конструкций и просканировать фасады. На основе данных нужно разработать проект реставрации и приспособления здания под современные нужды, а также получить все необходимые экспертизы и согласования, включая историко-культурную экспертизу.

Объект охраняется государством как памятник культуры регзначения. Согласно акту техосмотра 2017 года, общее состояние здания оценивается как неудовлетворительное. В стенах есть трещины, штукатурка местами отслаивается, на фасадах заметны следы биопоражений.

Кровля протекает, водосточные трубы деформированы и покрыты ржавчиной. Внутри помещения также требуют ремонта. В акте осмотра указывается, что на перекрытиях видны следы протечек и мелкие трещины, деревянные полы сильно изношены, паркет рассохся, на окнах и дверях есть повреждения.

При этом некоторые элементы, например колонны и часть внутренней отделки, сохранились в удовлетворительном состоянии. В здании отсутствует центральное отопление — работает автономная система, вентиляция естественная, канализация централизованная.

В проекте нужно предусмотреть не только восстановление исторического облика, но и установку современных коммуникаций — электричества, водоснабжения, отопления, вентиляции, систем безопасности и связи.

В проекте подрядчику предстоит сохранить максимально много оригинальных элементов здания и его первоначальный вид. Новый проект должен вписаться в окружающую историческую застройку. Также в план работ входит благоустройство территории.

Напомним, власти сообщали, что разработку ПСД для филиала института культуры начнут в 2026 году. Рязанский филиал МГИКа приостановил работу в сентябре 2019 года. Тогда в вузе пояснили, что здание находится в таком плохом состоянии, что находиться в нем опасно для студентов и преподавателей. По словам представителей института, только полная остановка занятий могла предотвратить возможные трагедии.

С сентября 2024 года филиал возобновил деятельность, но занятия проходят на других площадках. Теоретические курсы студенты слушают в библиотеке имени Горького, а практические занятия по хореографии и режиссуре — в областном дворце культуры и искусства. За два года в филиал поступили 95 студентов, которые осваивают четыре направления: социально-культурную деятельность, режиссуру, народную художественную культуру и библиотечно-информационную деятельность.

Ранее местные власти обещали, что ремонт исторического здания на Театральной площади завершится к 2028 году. Подробнее — в сюжете РЗН. Инфо.