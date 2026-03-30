На перегоне Рязань 2 — Денежниково начался ремонт ж/д пути
Всего отремонтируют 15,7 км пути. Работы проводят в период технологических «окон». Железнодорожники укладывают новые рельсовые плети, очищают балласт. Кроме того, выполняют сварку и выправку пути. Для обеспечения объезда ремонтируемого участка движение организовано по соседнему пути.
На перегоне Рязань 2 — Денежниково начался ремонт ж/д пути. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе МЖД.
