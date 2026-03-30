Мошенники создали фейковый аккаунт замглавы администрации Рязани Власовой
«Просим не реагировать на провокации мошенников и направлять информацию в правоохранительные органы. Все необходимые меры безопасности приняты. Будьте бдительны!» — предупредили в горадминистрации.
В понедельник, 30 марта, мошенники создали в соцсетях фейковый аккаунт замглавы администрации Рязани Евгении Власовой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
