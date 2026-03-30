Миронов предложил запретить микрофинансовые организации в России

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил запретить микрофинансовые организации и создать государственную систему льготного кредитования. По словам Миронова, работа микрофинансовых организаций строится на высоких процентных ставках, из-за чего он назвал такой бизнес антинародным и призвал полностью его запретить.

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил запретить микрофинансовые организации и создать государственную систему льготного кредитования. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Миронова, работа микрофинансовых организаций строится на высоких процентных ставках, из-за чего он назвал такой бизнес антинародным и призвал полностью его запретить.

Вместо этого он предложил создать государственную систему льготного кредитования со ставкой 2-3% годовых.

По его мнению, это поможет поддержать потребительский спрос на внутреннем рынке.

