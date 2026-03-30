«Герофарм»: в России вырос спрос на препараты для похудения

В России зафиксировали резкий рост рынка препаратов для снижения веса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на фармкомпанию «Герофарм». По данным компании, в 2025 году в стране выпустили более 11 млн упаковок пептидных препаратов, что в 10 раз превышает объем их импорта за предыдущие четыре года. Сейчас в России зарегистрировано 18 наименований лекарств на основе семаглутида и тирзепатида.

При этом эксперты отмечают тревожную тенденцию: россияне все чаще начинают принимать такие лекарства без назначения врача.

Специалисты подчеркивают, что препараты предназначены для лечения серьезных нарушений обмена веществ и при неправильном использовании могут нанести вред здоровью.