ФСБ Рязани помогла пресечь незаконный экспорт двигателей за границу

Двое руководителей предприятия в Ярославле получили штрафы за незаконный экспорт продукции двойного назначения. Как сообщили в пресс-группе УФСБ по Рязанской области, расследование велось при участии регионального управления ФСБ. Обвиняемые организовали производство и поставку двигателей за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства. Их преступная деятельность была выявлена и остановлена, а вся продукция изъята.

По решению суда каждому из руководителей назначен штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Следствие отметило, что материалы по делу подготовлены с участием УФСБ по Рязанской области, что помогло оперативно пресечь незаконные поставки.