Forbes: операторы введут плату за использование VPN-сервисов, а, возможно, и за международный трафик

В России планируют ввести плату за использование VPN-сервисов. Глава Минцифры Максут Шадаев провел совещания с представителями операторов связи и цифровых платформ, таких как VK и Яндекс. Он попросил их принять меры против пользователей, которые обходят блокировки. По информации Forbes, операторы могут начать взимать плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц, а цифровые платформы ограничат доступ для тех, кто заходит через VPN. Отмечается, что эта инициатива может быть связана с поручением президента. Шадаев также упомянул возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, но надеется, что до этого не дойдет. Эксперты отмечают, что 15 Гб — это большой лимит, которого достаточно для большинства пользователей. Однако определить, использует ли человек VPN, можно только на основе анализа нескольких параметров, и это не всегда точно.

