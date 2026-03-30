Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК на третий срок

За ее кандидатуру единогласно проголосовали все 15 членов ЦИК. Памфилова стала первым в истории России председателем Центризбиркома, занявшим эту должность на третий срок. Ранее коллегиальным решением ее кандидатура была согласована и выдвинута на общем собрании комиссии.