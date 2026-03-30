Эксперт по ЖКХ рассказал, как можно экономить воду дома

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как можно сократить расход воды в быту. Об этом сообщает NEWS.ru. По его словам, один из самых эффективных способов экономии — использование посудомоечной машины. За один цикл она расходует около 7-10 литров воды, тогда как при ручном мытье посуды уходит в среднем от 50 до 100 литров. Экономия может достигать почти 90 литров воды.

Также специалист советует запускать посудомоечную и стиральную машины только при полной загрузке. Если включать технику ради нескольких вещей, это приводит к лишнему расходу воды и электроэнергии.