Более 100 беспилотников сбили над регионами РФ за ночь, есть жертвы

В ночь на 30 марта над регионами РФ перехвачены и уничтожены 102 украинских БПЛА. Их сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Азовского моря. Губернатор Ростовской области сообщил, что в результате атаки на Таганрог погиб мужчина, еще 8 человек пострадали.

Об этом сообщает Минобороны.

