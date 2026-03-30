75 лет отметил призер чемпионата мира по чтению вслух рязанец Леонид Резников

В понедельник, 30 марта, 75-летний юбилей отметил Леонид Резников, известный рязанский общественный деятель и призёр чемпионата мира по чтению вслух на русском языке. Об этом сообщили в «ОРГ». Резников долгое время возглавлял рязанское отделение Ассамблеи народов России и Еврейскую национально-культурную автономию. Отмечается, что Леонид Семенович посвятил свою жизнь работе на благо жителей Рязанской области. Он также был директором Рязанского радиозавода и активно сотрудничает с местными журналистами, включая редакцию «Областной Рязанской Газеты». Резников стал инициатором независимого журналистского конкурса «Легкий стиль», который посвящен памяти рязанского журналиста Дмитрия Проскурина.

