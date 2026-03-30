30 марта в России произошли массовые сбои в работе сервисов

По данным Downdetector и «Сбой. рф», фиксировались перебои у Сбербанка, DeepSeek и «ВКонтакте» и MAX. Также наблюдались проблемы у операторов «Билайн» и МТС и еще десятка сервисов. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга и Омской области. Рязанскую область затронул сбой в работе MAX. У пользователей возникли проблемы со ходом и загрузкой медиафайлов.

Фото: «Сбой РФ».