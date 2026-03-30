130 кг опасных продуктов изъяли из оборота в Рязанской области с начала года

С января по март 2026 года сотрудники Россельхознадзора выявили у предпринимателей региона более 130 кг продукции без маркировки и с истекшим сроком годности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Бизнесмены не смогли предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность товаров. Вся обезличенная продукция признана опасной для потребителей и утилизирована в установленном порядке.