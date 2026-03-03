Рязань
Жителя Рязанской области лишили прав и обязали заплатить штраф за пьяную езду
