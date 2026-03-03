Жителя Рязанской области лишили прав и обязали заплатить штраф за пьяную езду

Жителя села Борец в Сараевском округе задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ИД «Пресса». Мировой судья 3 марта принял решение лишить его водительских прав на полтора года и назначил штраф в размере 45 тысяч рублей. Как выяснили в ходе судебного заседания, правонарушение 61-летний мужчина совершил 15 февраля в своем селе. При проверке документов у водителя возникли подозрения, что он пьян, и сотрудники ГАИ провели освидетельствование на алкотестере, который показал уровень алкоголя 0,574 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина признан виновным по статье 12.8 часть 1 КоАП.

