«Яндекс» запустил сервис такси Fasten

«Яндекс» запустил новый сервис такси Fasten. Он начал работу более чем в 300 городах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Заказать поездку можно через отдельное приложение Fasten RU с ярко-синим логотипом и белой буквой F. Пассажирам доступны базовые тарифы Share и Fasten, а также Comfort, Comfort+ и Business.

В Москве минимальная стоимость поездки по тарифу Fasten начинается от 170 рублей. В цену входят 3 минуты и 1 километр пути, далее минута и километр обойдутся в 11,7 рубля. Итоговую стоимость рассчитывают в момент заказа с учетом спроса и количества свободных водителей поблизости. Цена отображается в приложении до начала поездки.