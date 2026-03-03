Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
360
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 987
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
750
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 273
«Яндекс» запустил сервис такси Fasten
В Москве минимальная стоимость поездки по тарифу Fasten начинается от 170 рублей. В цену входят 3 минуты и 1 километр пути, далее минута и километр обойдутся в 11,7 рубля. Итоговую стоимость рассчитывают в момент заказа с учетом спроса и количества свободных водителей поблизости. Цена отображается в приложении до начала поездки.