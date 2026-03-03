В Рязанской области снизилась на 11,4% заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Рязанской области за период с 23 февраля по 1 марта отмечено снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 11,4%, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Отмечается, что за неделю заболели 5 479 человек, преимущественно жители Рязани. Регистрировались случаи как гриппа, так и вирусов негриппозной природы. Кроме этого, выявлено четыре случая коронавирусной инфекции.

В Рязанской области за период с 23 февраля по 1 марта отмечено снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 11,4%, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что за неделю заболели 5 479 человек, преимущественно жители Рязани.

Регистрировались случаи как гриппа, так и вирусов негриппозной природы. Кроме этого, выявлено четыре случая коронавирусной инфекции.