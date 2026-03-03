Subaru отозвала более 5 тыс. автомобилей из-за дефекта тормозной системы

Более 5,4 тысячи автомобилей Subaru моделей Legacy, Outback и XV отозваны из-за проблемы с тормозной системой. Об этом сообщается на сайте Росстандарта, передают «Известия».

Фото: TASS/EPA/KAMIL KRZACZYNSKI.