Рязанцы рассказали о протекающих потолках и стенах школы № 40

Рязанцы обратили внимание на состояние школы № 40. Об этом сообщили в телеграм-канале «RZN LIFE». По словам местных жителей, протек весь третий этаж здания: «капает с потолка, течет по стенам». Также отмечается, что дети учатся в таких условиях уже неделю. На кадрах видно, в каком состоянии находятся кабинеты школы. «Крыша так и не почищена. Снег как лежал на крыше, так и лежит!», — возмутились рязанцы.

Рязанцы обратили внимание на состояние школы № 40. Об этом сообщили в телеграм-канале «RZN LIFE».

По словам местных жителей, протек весь третий этаж здания: «капает с потолка, течет по стенам».

Также отмечается, что дети учатся в таких условиях уже неделю. На кадрах видно, в каком состоянии находятся кабинеты школы.

«Крыша так и не почищена. Снег как лежал на крыше, так и лежит!», — возмутились рязанцы.