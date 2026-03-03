Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 2026 16:25
421
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 2026 14:46
3 103
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
764
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 287
Рязанцев пригласили на бесплатное обследование ко Дню борьбы с ожирением
В Областной клинической больнице Рязани 4 марта в 11:00 пройдет мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы с ожирением. Об этом сообщили в медучреждении. Акцию организует Центр здоровья ОКБ. В холле поликлиники все желающие смогут бесплатно пройти биоимпедансометрию — быструю и безболезненную процедуру, позволяющую определить состав тела.

Акцию организует Центр здоровья ОКБ. В холле поликлиники все желающие смогут бесплатно пройти биоимпедансометрию — быструю и безболезненную процедуру, позволяющую определить состав тела.

Исследование покажет соотношение жировой, мышечной и костной ткани, уровень жидкости в организме и возможный риск отеков, скорость обмена веществ, а также биологический возраст организма.

После обследования врачи-терапевты проконсультируют участников и дадут рекомендации по питанию и физической активности, а также оценят риск заболеваний, связанных с избыточным весом.