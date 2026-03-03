Рязанцев пригласили на бесплатное обследование ко Дню борьбы с ожирением

В Областной клинической больнице Рязани 4 марта в 11:00 пройдет мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы с ожирением. Об этом сообщили в медучреждении. Акцию организует Центр здоровья ОКБ. В холле поликлиники все желающие смогут бесплатно пройти биоимпедансометрию — быструю и безболезненную процедуру, позволяющую определить состав тела.

В Областной клинической больнице Рязани 4 марта в 11:00 пройдет мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы с ожирением. Об этом сообщили в медучреждении.

Акцию организует Центр здоровья ОКБ. В холле поликлиники все желающие смогут бесплатно пройти биоимпедансометрию — быструю и безболезненную процедуру, позволяющую определить состав тела.

Исследование покажет соотношение жировой, мышечной и костной ткани, уровень жидкости в организме и возможный риск отеков, скорость обмена веществ, а также биологический возраст организма.

После обследования врачи-терапевты проконсультируют участников и дадут рекомендации по питанию и физической активности, а также оценят риск заболеваний, связанных с избыточным весом.