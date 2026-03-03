Рязанца приговорили к пяти годам колонии за взятки на сумму более 1,4 млн

Отмечается, что мужчина работал руководителем материально-технического снабжения в муниципальном предприятии и с 2017 по 2020 год получал взятки от коммерческих организаций. В общей сложности он получил более 1,4 миллиона рублей за помощь в продлении договоров на поставку товаров и приемку продукции без претензий. А. полностью признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься организационной деятельностью в муниципальных учреждениях на срок 3 года.

Железнодорожный районный суд Рязани 2 марта вынес приговор гражданину А., который признан виновным в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба суда.

