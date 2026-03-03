Гипермаркет «Лента» убирает с полок соки, энергетики и лимонады из-за «немотивированного повышения цен»

Из ассортимента убирают соки и лимонады под брендами «Добрый», энергетики Burn, соки Rich и «Моя семья», а также воду Bon Aqua. По словам представителей сети, причиной этого стало «немотивированное повышение цен» со стороны поставщиков.