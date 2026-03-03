Белый Дом запретил называть боевые действия против Ирана войной

Белый дом рекомендовал использовать формулировку «крупная военная операция» (Operation Epic Fury) в отношении действий против Ирана вместо слова «война». Об этом сообщается на сайте Белого дома. Как следует из опубликованных материалов, такая формулировка обозначена как официальная и обязательная к использованию.

Белый дом рекомендовал использовать формулировку «крупная военная операция» (Operation Epic Fury) в отношении действий против Ирана вместо слова «война». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Как следует из опубликованных материалов, такая формулировка обозначена как официальная и обязательная к использованию. Среди заявленных целей операции — демилитаризация Ирана, уничтожение ракетной инфраструктуры, ослабление военно-морских сил, предотвращение появления у Тегерана ядерного оружия, а также защита США от потенциальных угроз.

По данным The Wall Street Journal, Вашингтон рассматривает возможность поддержки вооруженных групп внутри Ирана как альтернативу вводу сухопутных войск. Издание также отмечает, что удары Израиля сосредоточены на западе страны, в районах компактного проживания курдского населения.