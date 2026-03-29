Волонтеры рассказали о поисках пропавшего ребенка в Рязани

Ребенок ушел гулять вечером 26 марта. В 20:00 вышел из дома и не вернулся. «Родные ждали. Ждали, надеялись, что вот-вот придет, искали самостоятельно. И только глубокой ночью, когда тревога стала невыносимой, позвонили на горячую линию. Заявка поступила в отряд, поиски начались», — говорится в сообщении. В итоге мальчика нашли. Отмечается, что с ним все хорошо. «Но часы ожидания, когда близкий человек не отвечает на звонки и не возвращается домой, — это время, которое могло быть использовано для поиска», — отметили волонтеры.

Волонтеры рассказали о поисках пропавшего ребенка в Рязани. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».

Ребенок ушел гулять вечером 26 марта. В 20:00 вышел из дома и не вернулся.

«Родные ждали. Ждали, надеялись, что вот-вот придет, искали самостоятельно. И только глубокой ночью, когда тревога стала невыносимой, позвонили на горячую линию. Заявка поступила в отряд, поиски начались», — говорится в сообщении.

В итоге мальчика нашли. Отмечается, что с ним все хорошо.

«Но часы ожидания, когда близкий человек не отвечает на звонки и не возвращается домой, — это время, которое могло быть использовано для поиска», — отметили волонтеры.