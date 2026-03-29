В СПЧ заявили о высокой вероятности возобновления работы Telegram в России

Председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов заявил о высокой вероятности возобновления работы Telegram в России. Об этом 29 марта он заявил ТАСС.

«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей стран», — сказал Александр Ионов.

Он добавил, что требования властей к Telegram — «адекватная» повестка. В команде мессенджера ее обсуждают, заключил собеседник агентства.