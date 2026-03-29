В Рязани за неделю убрали еще более 500 метров проводов

В Рязани за неделю убрали еще более 500 метров проводов. Об этом 29 марта сообщил мэр города Борис Ясинский в своих соцсетях.

«Демонтировали еще семь участков ВОЛС общей протяженностью более 500 метров на Первомайском проспекте в районе остановки „Дом художника“, а также на площади Ленина со стороны улицы Горького», — рассказал глава горадминистрации.

Отметим, что провода демонтируют в рамках проекта «Чистое небо».

Кроме того, как сообщил Ясинский, сотрудники МБУ «УДТ» готовят рассаду для высадки в городские клумбы. В апреле покрасят и отремонтируют скамейки в парках.

МУП «УРТ» также проводит сезонные работы — приводит в порядок опоры контактной сети. Работники предприятия очищают от объявлений и рекламных наклеек столбы. Затем конструкции покрасят.

«Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем. Провели встречи с жителями улиц, где возможно подтопление, проверили и подготовили необходимое оборудование», — заключил мэр.