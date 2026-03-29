В Рязани родились «три богатыря» — Добрыня, Илья и Алеша

Отмечается, что Алеша появился на свет 27 марта. Добрыня и Илья родились 28 марта с разницей в 15 минут. Всего за предыдущие двое суток в перинатальном центре появились на свет 30 детей — по 15 мальчиков и девочек. Среди них есть одна пара двойняшек.