В Рязани родились «три богатыря» — Добрыня, Илья и Алеша
Отмечается, что Алеша появился на свет 27 марта. Добрыня и Илья родились 28 марта с разницей в 15 минут. Всего за предыдущие двое суток в перинатальном центре появились на свет 30 детей — по 15 мальчиков и девочек. Среди них есть одна пара двойняшек.
В Рязани родились «три богатыря» — Добрыня, Илья и Алеша. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Отмечается, что Алеша появился на свет 27 марта. Добрыня и Илья родились 28 марта с разницей в 15 минут.
Всего за предыдущие двое суток в перинатальном центре появились на свет 30 детей — по 15 мальчиков и девочек. Среди них есть одна пара двойняшек.